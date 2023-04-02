القصر الكبير ..مصــ..ـرع شاب عشريني في حادث سير قبيل الافطار
هبة بريس - القصر الكبير
لقي شاب مصرعه ، أمس السبت في حادثة سير خطيرة ضواحي مدينة القصر الكبير .
وتسببت الحادثة في مصرع شاب واصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام عنيف بين دراجة نارية كان على متنها الضحية والجريح وشاحنة من الحجم الكبير.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الواقعة واتخاذ الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
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8 تعليقات
قبل الإفطار بدقائق قليلة تشهد المدن حركة السير واكتضاض والكل يتسابق لكي يصل إلى مائدة الإفطار ولكن كما يقال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب والشفاء العاجل لهذا المصاب بجروح خطيرة ..
رحمه الله من واسع رحمته وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ألهم الله دويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون.
يجب الحيطة والحذر أثناء فترة أذان المغرب ولاداعي للسرعة المفرطة القاتلة التي يذهب ضحايا الابرياء مثل اصحاب الدرجات .. إن لله وإن إليه راجعون.
ربما لم يستعمل القبعة لتحميل من هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون.
نطلب له الرحمة والمغفرة وجعله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون والشفاء العاجل باذن الله للمصاب ولاداعي للتهور…..
لما هذه السرعة المفرطة من أجل الوصول إلى مائدة الإفطار وها هي النتيجة!! لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب والشفاء العاجل للمصاب..
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق من أجل إظهار الحقيقة عن ملامسة هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة التي ذهب ضحيتها هذآ الشاب ورحمه الله بواسع رحمته وان لله وان اليه راجعون.