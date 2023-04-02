القصر الكبير ..مصــ..ـرع شاب عشريني في حادث سير قبيل الافطار

هبة بريس - القصر الكبير

لقي شاب مصرعه ، أمس السبت في حادثة سير خطيرة ضواحي مدينة القصر الكبير .

وتسببت الحادثة في مصرع شاب واصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام عنيف بين دراجة نارية كان على متنها الضحية والجريح وشاحنة من الحجم الكبير.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الواقعة واتخاذ الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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