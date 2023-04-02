متأثرا بإصاباته..وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد

نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي صباح يومه الأحد الفنان المسرحي أحمد جواد، بالمستشفى متأثرا بالإصابات التي تعرض لها نتيجة إقدامه على إضرام النار في جسده، أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

هذا و قد نعى المخرج المغربي أمين ناسور الفقيد عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”رحل أحمد جواد متأثرا بحروقه ..لا حول و لا قوة الا بالله.. أطلب له الرحمة و المغفرة”.

و جدير بالذكر أن الفنان المسرحي، كان يشتغل قيد حياته بمسرح محمد الخامس بالرباط، قبل أن يحال على التقاعد في أكتوبر 2021.

و يشار إلى أن وزراة الثقافة والشباب والتواصل أعربت سابقا عبر بلاغ لها، -أعربت- عن أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي،متمنية له الشفاء العاجل،و مبرزة عن تضامنها الكامل مع المواطن وأسرته، جراء ما حدث، مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث.

و حسب البلاغ ذاته، كشفت وزارة الثقافة والشباب والتواصل أن الشخص المذكور، سبق أن تقدم بطلب شراء عروض مسرحية، وهو ما تمت الموافقة على طلبه، حيث قامت هذه الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022 كما وافقت على شراء عرض مسرحي برسم 2023، وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري و سلا.

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