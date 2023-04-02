بعدما طالبتها أرملة بمستحقات الكراء ..الجمعية المغربية لحقوق الانسان تشتكي من “مؤامرة “

هبة بريس - الحسيمة

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها سيدة أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة، للمطالبة بمستحقات الكراء التي بلغت 18 شهرا، خرجت الجمعية الحقوقية برد تتحدث فيه عن “مؤامرة”.

وقالت الجمعية “إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة قد تلقى بأسف شديد الإخراج الرديئ لمسلسل تأخرنا عن أداء مستحقات كراء مقر الفرع والذي يستهدف ضرب مصداقية الجمعية والتشفي في فرعها بالمدينة، علما أن الجمعية تكتري هذا المقر لمدة تقارب الثلاث وثلاثين سنة و أدت مستحقات كرائها بتضحيات مناضليها ومناضلاتها طوال هذه المدة محافظة على استقلالية قرارها رغم الحصار والتضييق على أنشطتها وحرمانها من الدعم العمومي “.

وأضافت الجمعية الحقوقية “إننا واعون على أن هذا الحادث سيتم استغلاله من أجل الهجوم على النضال الحقوقي للجمعية واستهداف مصداقيتها ، ونخبر الراي العام اننا في طريق تسوية ما بذمة الفرع و انهاء المشكل اتجاه العائلة المالكة للمقر”.

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