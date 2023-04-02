مدرب فرنسي يجبر لاعبيه على إفطار رمضان

2023-04-02 / 16:10
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هبة بريس _ رياضة

كشفت مواقع فرنسية، عن قيام مدرب نانت أنطوان كومباريه، باستبعاد اللاعب المسلم جاوين هادجام، من المواجهة مع نادي ريمس، بسبب رفضه الإفطار يوم المبارة.

ومن المقرر أن يلتقي نانت مع ريمس اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة ويست وموقع جول الفرنسيين، في تقرير ترجمته “عربي21” إن هادجام، رفض الإفطار، ما أدى إلى استبعاده من قبل المدرب، من قائمة اللاعبين المشاركين في اللقاء.

وقال موقع “جول”، إن كومباريه، كشف سابقا عن قراره برفض صيام اللاعبين يوم المباراة، وقال في مؤتمر صحفي، “لدي قاعدة بسيطة فقط، لا مشكلة في صيام اللاعبين خلال الأسبوع ولكن في يوم المباراة الأمر ممنوع، والذي سيقرر الصيام في يوم المباراة سيجلس في المنزل، وأنا لن أعبث بصحة اللاعبين وأضع زملائهم في المشاكل، عندما لا تأكل يكون الأمر معقدا”.

وقالت صحيفة ويست، إن هادجام قد وافق على الإفطار في يوم المباراة التي ستلعب خارج ملعب النادي ولكنه أصر على الصيام في الأيام التي يلعب فيها الفريق على ملعبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي اللاعبين المسلمين في الفريق قد وافقوا على الإفطار في أيام المباريات. وشهدت قائمة نانت لمواجهة ريمس غياب اللاعب بينما تواجد مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر.

وكان هادجام، لعب مع فريقه في مباراة التأهل لكأس أمم أفريقيا، مع النيجر، وكان صائما، وسارت المباراة بشكل طبيعي.

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‫3 تعليقات

  3. الكرة الملعونة لا ولن تكون سببا في إفطار الاعببين،المسلمين ومن فطر عمدا فالحكم الرباني واضح صيام شهرين متتتابعين،أو إفطار 60 مسكينا

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