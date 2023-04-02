موقع فرنسي: قيس سعيد يعاني مشاكل في القلب

2023-04-02 / 15:53
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هبة بريس _ وكالات

كشف موقع موندأفريك الاستقصائي الفرنسي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يعاني من مشاكل في القلب بسبب العلاجات المكثفة التي يخضع لها جراء الاضطرابات المزاجية الحادة والمتكررة.

وقال الموقع إن غياب الرئيس قيس سعيد عن جميع الشاشات الإعلامية منذ عشرة أيام، بدأ بالفعل يثير قلق الشعب التونسي بشكل جدي، حيث يعود آخر ظهور له إلى 22 مارس، عشية بدء شهر رمضان.

ونقل الموقع عن مصادره، أن قيس سعيد نُقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة لمدة خمسة أيام. ومنذ ذلك الحين، عاد الرئيس إلى قصر قرطاج، حيث تتم مراقبته الآن عن كثب في جناح مقر إقامته الذي تم تجهيزه طبيا.

وتابع الموقع القول إن صمت السلطات المطلق على حالة الرئيس قيس سعيد يثير قلقا حقيقيا داخل المجتمع التونسي وبين الدبلوماسيين الأجانب. وتنتشر الشائعات الأكثر إثارة للقلق على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك استقالة محتملة لقيس سعيد لأسباب طبية.

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تعليق واحد

  1. الكابرانات طريقهم سوداء بدون ادنى شك.
    لن تكون خسارة اذا فقده الشعب التونسي الذي يستحق ما احسن من شبه القذافي.

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