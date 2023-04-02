الجزائر.. الحكم بسجن القاضي 3 سنوات “نافذة”

2023-04-02 / 15:37
10
هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأحد، بالسجن 5 سنوات، منها 3 نافذة، في حق الصحفي، القاضي إحسان، بتهم تتعلق بتلقي أموال من جهات أجنبية، هدفها المساس بأمن الدولة.

وأفاد مراسل “الحرة” بأن المحكمة قررت تغريم الصحفي، بحوالي خمسة آلاف دولار، مع حل شركة “أنترفاس ميديا” التي تملك موقعي “راديو أم” و”مغرب إيمرجنت”، مع حجز جميع الممتلكات، إلى جانب تغريمها بمبلغ 70 ألف دولار، كتعويض لسلطة ضبط السمعي البصري، “عن الأضرار التي لحقت بها”.

وكان القاضي، أوقف في 29 ديسمبر في إطار تحقيق بجمع “تبرعات غير مشروعة”. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.

وجمعت عريضة أطلقتها “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قبيل محاكمته.. ترامب: لا يمكنهم شرائي وأمريكا أصبحت دولة من العالم الثالث

قبيل محاكمته.. ترامب: لا يمكنهم شرائي وأمريكا أصبحت دولة…

2023-04-03 / 11:07
Photo of ماسك يسحب الشارة الزرقاء من “نيويورك تايمز”

ماسك يسحب الشارة الزرقاء من “نيويورك تايمز”

2023-04-03 / 09:39
Photo of قتــ..ـيل وعدة جرحى في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بسان بطرسبرغ

قتــ..ـيل وعدة جرحى في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة…

2023-04-02 / 20:53
Photo of زلزال شديد بقوة 7.4 يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال شديد بقوة 7.4 يضرب بابوا غينيا الجديدة

2023-04-02 / 18:35
Photo of السعودية وروسيا ودول أخرى تعلن خفض إنتاجها من النفط

السعودية وروسيا ودول أخرى تعلن خفض إنتاجها من النفط

2023-04-02 / 17:31
Photo of فيروس ماربورغ يتفشى في إفريقيا.. وأميركا ترسل فريق مساعدة

فيروس ماربورغ يتفشى في إفريقيا.. وأميركا ترسل فريق مساعدة

2023-04-02 / 16:54
Photo of محكمة استئناف فرنسية تنظر في حجز أملاك لحاكم مصرف لبنان

محكمة استئناف فرنسية تنظر في حجز أملاك لحاكم مصرف…

2023-04-02 / 13:35
Photo of السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية

السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية

2023-04-02 / 12:30
Photo of مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما

2023-04-02 / 11:09
Photo of أمطار غزيرة تغرق مدينة سيدني الأسترالية

أمطار غزيرة تغرق مدينة سيدني الأسترالية

2023-04-02 / 10:13

‫10 تعليقات

  10. الجزائر دولة حكامها مجرمون ومستبدون جيشها،قتل 250000جزاءري،في العشرية السوداء وكبراناتها الذين كانوا،يعطون الأوامر بالقتل مازالوا،يصولون،ويجولون في البلاد بدون حسيب ولا رقيب ولكن الله يمهل ولايهمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق