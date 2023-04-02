الجزائري محرز ينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

2023-04-02 / 15:30
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هبة بريس

أصبح النجم الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

وصنع محرز هدفاً، خلال مواجهة فريقه مانشستر سيتي وليفربول، التي انتهت بفوز “السيتيسينز” بنتيجة 1/4، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 29 في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأرسل المهاجم الجزائري (31 عامًا) تمريرة حاسمة داخل منطقة الجزاء إلى زميله كيفين دي بروين، ليضع الأخير الكرة في الشباك، عند الدقيقة 46.

ووصل رياض محرز إلى 56 أسيست، متفوّقاً على اللاعب الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا، الذي صنع 55 هدفاً.

ووصل محرز إلى المساهمة التهديفية رقم 10 بقميص مانشستر سيتي، في مسابقة البريميرليغ، هذا الموسم، إذ إنه سجّل خمسة أهداف وصنع مثلها، بعد أن شارك في 20 مباراة.

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