رجل أمن يطلق الرصاص على “مقدم” وعنصر من القوات المساعدة
م منفلوطي / هبة بريس
كشفت مصادر هبة بريس، أن رجل أمن بمراكش عمد اليوم الأحد إلى اطلاق النار على عون سلطة ورئيس للقوات المساعدة، أصيب على اثرها الضحيتين بجروح نقلا على اثرها صوب المستشفى.
محمد منفلوطي_ هبة بريس
كشفت مصادر هبة بريس، أن رجل أمن بمراكش عمد اليوم الأحد إلى اطلاق النار على عون سلطة ورئيس للقوات المساعدة، أصيب على اثرها الضحيتين بجروح نقلا على اثرها صوب المستشفى.
الحادث وحسب مصادرنا، خلف حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة حيث تم فتح في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الشرطي المشتبه فيه يشتبه فيه اطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي.
وحسب ذات المصادر، فإن السبب يرجح أن يكون له علاقة بموضوع البناء ومخالفات التعمير حين حل عون السلطة المذكور رفقة رئيس القوات المساعدة لمعاينة الاشغال بإحدى الشقق، هذا وتبقى التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة كفيلة بفك خيوط هذه الواقعة.
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9 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تحية للشرطة
ليس من حقه ان يطلق النار بهذه السرعة
يجب على الشرطي اتقان عمله
يجب فتح التحقيق مع هذا الشخص
ما السبب هل عمدا ام انهما يستحقان
اللهم صل وسلم على محمد
شهر رمضان المبارك هو شهر الغفران وشهر التسامح والصبر لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم