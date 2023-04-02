اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

رجل أمن يطلق الرصاص على “مقدم” وعنصر من القوات المساعدة

2023-04-02 / 14:24
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م منفلوطي / هبة بريس

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن رجل أمن بمراكش عمد اليوم الأحد إلى اطلاق النار على عون سلطة ورئيس للقوات المساعدة، أصيب على اثرها الضحيتين بجروح نقلا على اثرها صوب المستشفى.
الحادث وحسب مصادرنا، خلف حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة حيث تم فتح في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الشرطي المشتبه فيه يشتبه فيه اطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي.

وحسب ذات المصادر، فإن السبب يرجح أن يكون له علاقة بموضوع البناء ومخالفات التعمير حين حل عون السلطة المذكور رفقة رئيس القوات المساعدة لمعاينة الاشغال بإحدى الشقق، هذا وتبقى التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة كفيلة بفك خيوط هذه الواقعة.

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‫9 تعليقات

  9. شهر رمضان المبارك هو شهر الغفران وشهر التسامح والصبر لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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