تحذير حقوقي من تهديد الصحة العامة بسبب الأبقار البرازيلية

هبة بريس _ الرباط

حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الخطر الكبير المحتمل للأبقار البرازيلية على الصحة العامة، في ظل وجود تحقيقات في إصابة هذه الحيوانات بجنون البقر.

و قالت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها إن وصول شحنة متكونة من 2800 رأس من الأبقار المستوردة من البرازيل إلى ميناء الجرف الأصفر بالجديدة مخصصة للذبح، يأتي تزامنا مع كون وزارة الزراعة البرازيلية أعلنت بداية مارس 2023 عن إيقاف التصدير لعدة بلدان، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، حسب بيان رسمي أرسل إلى وكالات الانباء العالمية.

وأوقفت إيران والأردن وتايلاند وروسيا مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البرازيل، بالإضافة إلى أن البرازيل اوقفت بنفسها صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية التجارة بينهما.

ونبه البلاغ إلى أن البرازيل لا تزال تحقق في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا.

وأدانت الرابطة الحقوقية كل أنواع الاستهتار بالصحة العامة للمواطنات والمواطنين من أجل مصالح جهات لا يهمها إلا الربح المادي.

وطالبت بعزل كل الأبقار المستوردة من البرازيل عن الأبقار المحلية ووقف كل استعمال لها لدى المواطنات والمواطنين إلى حين القيام بتحقيق برلماني أو قضائي في الموضوع بإشراك الخبراء والجمعيات والنقابات المهتمة.

وخلصت الرابطة الحقوقية إلى تحميل الحكومة المغربية المسؤولية المباشرة عن كل ضر يصيب صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بسبب هذه الأبقار

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5