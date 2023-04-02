تحذير حقوقي من تهديد الصحة العامة بسبب الأبقار البرازيلية
حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الخطر الكبير المحتمل للأبقار البرازيلية على الصحة العامة، في ظل وجود تحقيقات في إصابة هذه الحيوانات بجنون البقر.
و قالت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها إن وصول شحنة متكونة من 2800 رأس من الأبقار المستوردة من البرازيل إلى ميناء الجرف الأصفر بالجديدة مخصصة للذبح، يأتي تزامنا مع كون وزارة الزراعة البرازيلية أعلنت بداية مارس 2023 عن إيقاف التصدير لعدة بلدان، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، حسب بيان رسمي أرسل إلى وكالات الانباء العالمية.
وأوقفت إيران والأردن وتايلاند وروسيا مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البرازيل، بالإضافة إلى أن البرازيل اوقفت بنفسها صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية التجارة بينهما.
ونبه البلاغ إلى أن البرازيل لا تزال تحقق في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا.
وأدانت الرابطة الحقوقية كل أنواع الاستهتار بالصحة العامة للمواطنات والمواطنين من أجل مصالح جهات لا يهمها إلا الربح المادي.
وطالبت بعزل كل الأبقار المستوردة من البرازيل عن الأبقار المحلية ووقف كل استعمال لها لدى المواطنات والمواطنين إلى حين القيام بتحقيق برلماني أو قضائي في الموضوع بإشراك الخبراء والجمعيات والنقابات المهتمة.
وخلصت الرابطة الحقوقية إلى تحميل الحكومة المغربية المسؤولية المباشرة عن كل ضر يصيب صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بسبب هذه الأبقار
12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم.الحكومة لا تهمها مصلحة المواطن…
انه الجاموس بكل بساطة هذه هي نتائج مخطط المغرب الأخضر ونتائجه الكارثية…
حكومة فاشلة بكل المقاييس والضحية هو الشعب المغربي الذي يؤدي ثمن ذالك …
ما محل الدولة التي تستورد كل شيء من الخارج وهل هي دولة نيت ولا القوة الضاربة في المنطقة …
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الحكومة وما مصدر هاته الابقار التي غير واضحة محدبة من الظهر وبدون قرون وبعضها فيه الجرب ..
نحن نحتاج إلى جهود مستمرة لمكافحة الغلاء وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ونحن نشجع الحكومة على الاستمرار في تقديم الحلول المناسبة لهذا الأمر …
مافيا جماعية وخطيرة لا يهمها سوى تحقيق الربح المادي وتفقير المواطنين. حسبي الله ونعم الوكيل..
هاته الابقار غير خاضعة للمراقبة الطبية ..
حكومة الشؤم و القتل الجماعي للمواطن ،كفى من هذا النزيف الخطير الذي يصيب الوطن
مافيا الحكومة تريد الإنتقام من المواطن
زدها على السلالة المكسيكية للتين الشوكي التي دمرت التين الشوكي المغربي
زدها على الدلاح الامريكي المخصي الذي قضى على الفرشة المائية و الدلاح المغربي
جرائم ابادة في حق الشعب المغربي باستهداف قوته
لحوم و ابقار برازيلية دنيىة الجودة، تمور جزائرية مسرطنة و غير صالحة للاستهلاك تصل الموائد المغربية رغم اغلاق الحدود و توقف العلاقات!؟ لا افهم شئ!؟ بلد العجائب و حكومة المراحض، لك الله يا وطني الحبيب