السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية

2023-04-02 / 12:30
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هبة بريس

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن السعودية تعتزم دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد، لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو المقبل، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسميا.

وقال مصدران، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو.

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تعليق واحد

  1. لا اضن لأن آلاف السوريين اغتصبوا وقتلوا وهجروا من أرضهم.افريقيا تحاسب الديكتاتورية فما بالك بقاتل الآلاف يبسط له سجاد احمر في مطارات الدول العربية .انها عيانة الأمانة والدم والسن .

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