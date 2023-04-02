الدوري القطري : أيوب الكعبي يقود السد لتحقيق الفوز على الوكرة

2023-04-02 / 11:48
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هبة بريس _ رياضة

قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه السد لتحقيق فوز مهم على الوكرة (4-2 ) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب سعود بن عبد الرحمن برسم الجولة الثامنة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم /دوري نجوم QNB/.

وتقاسم أهداف السد الأربعة أيوب الكعبي في الدقيقتين 27 و88 ، وأكرم عفيف في الدقيقتين 48 و66، فيما سجل للوكرة الأسترالي لوكاس سايسبري في الدقيقة 57، والأنغولي جاسينتو دالا في الدقيقة 87.

ورفع السد ،صاحب المركز الثالث، رصيده إلى النقطة 35 مقلصا الفارق مؤقتا مع العربي الثاني إلى نقطتين فقط، مبقيا على آماله في المنافسة على اللقب الذي حمله في النسختين الماضيتين.

وبالمقابل مني الوكرة بالخسارة الأولى بعد ثلاث جولات حقق خلالها انتصارين وتعادلا، ليتجمد رصيده عند النقطة 27 محتفظا مؤقتا بمركزه الرابع.

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