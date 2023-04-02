اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا ..” ماتقيش ولدي.” على الخط

2023-04-02 / 11:23
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هبة بريس _ الرباط

قالت “ـمنظمة ماتقيش ولدي” انها تلقت باستغراب كبير خبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في ملف الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة نتج عنه افتضاض بكارة وحمل، و الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والقاضي بإدانة المتهمين بالمنسوب اليهم ومعاقبتهم بمدة حبسية تتراوح بين السنتين والسنة والنصف ،

وترى المنظمة أن تخفيف العقوبة مع الادانة بهذا الشكل مس وخرق بحق الإنسان ومس كذلك بكرامة الطفلة وأسرتها، كما تعتبره فتحا لأبواب ارتكاب جناية قاسية و الحط من الكرامة و المس بمستقبل تريده المنظمة كريما لطفولة مكلومة، في تقدير المنظمة القضاء هو الضامن لعيشها الكريم والحامي من جميع ما يمكن أن يمسها جسديا ونفسيا.

و من جهة أخرى، تثمن المنظمة الموقف الإيجابي لوزير العدل من هذه القضية، حيث اصطف إلى صوت الحق و المواطنين المغاربة و عبر عن استياءه جراء الحكم.

و عبرت المنظمة عن تأسفها لاستمرار عناصر التخفيف في عقوبات الجناة التي تعتبرهم وحوشا آدمية، فإنها تلتمس من المحكمة في مرحلة الاستئناف تدارك هذا الخلل بتنفيذ حكم قاس و الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه المساس بطفل قاصر.

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‫5 تعليقات

  1. والله لو خوفي من الله ومن الظلم لدعيت وتمنيت للقاضي الذي حكم بالإبتلاء حتى نرى ماذا سيفعل حينها

  3. ان كان فعلا تبت عليهم الاغتصاب واعترفوا بافعالهم فالحكم فيه ما خفي اعضم¿.¿¿

  5. حرام والله
    كل واحد يفكر ان الكفلة المغتصبة هي ابنتك او اختك ماذا بماذا كنت ستحكم على المجرم
    تنتهي السنتان ويخرج المجرم ويتعرض طريقها بعدما تكون قد عانت من تلك الويلات السن 12
    مع الحمل
    مع محنة الام والاب والابناء
    كانت الاحمام تكون 15سنة او 155سنة

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