مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما

2023-04-02 / 11:09
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هبة بريس

اتهمت مضيفتا طيران، رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، بالاعتداء الجنسي عليهما داخل طائرة خاصة.

ونقلت مواقع لبنانية، عن مضيفتي طيران قولهن إنهن رفعن قضية ضد الحريري، في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك الأمريكية.

وعرفت المضيفتان على نفسيهما في الدعوى باسمي “جين دو 1″، و”جين دو 2″، لعدم الكشف عن هويتيهما الحقيقيتين.

وبحسب وثائق الدعوى، فإن واحدة من المضيفتين قالت إن الحريري اغتصبها دون رضاها في طائرة خاصة إبان رئاسته لشركة “سعودي أوجيه”.

بدوره، نفى المكتب الإعلامي للحريري في تصريح لشبكة “سي أن أن”، صحة الاتهامات الواردة في الدعوى.

وقال إن “الدعوى مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري”.

وزعم بيان الحريري أيضًا أن هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، حيث أورد أن “هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية.. لا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها”.

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