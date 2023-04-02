بنكيران وهبي…نقاش ثنائي حول “العلاقات الرضائية” أمام ضريح محمد الخامس
هبة بريس _ الرباط
استغل عبدالإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تواجده وجها لوجه مع وزير العدل عبداللطيف وهبي، ليقول له “واش حنا فهاد ظروف ونتا تتكلم على الرضائية”.
الأمين العام للبيجيدي، أضاف في ذات اللقاء ”مبغيتوش الدولة تتدخل حين ما يجد الرجل امرأته تفعل شيئا ما، إذن سيقوم بشرع يده”. بينما رد وهبي على ابن كيران كان بالهمس له في أذنه، لتعلو الضحكات وجه الرجلين.
والتقى عبدالإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بوزير العدل عبداللطيف وهبي، في ساحة ضريح محمد الخامس، أمس السبت، بمناسبة تخليد ذكرى رحيل الملك محمد الخامس،
ويثير نقاش تعديل مسودة القانون الجنائي في الفصول المرتبطة بـ”الحريات الفردية”، كالعلاقات الرضائية وتجريم الإفطار العلني، جدلا كبيرا
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10 تعليقات
كبير كهنة معبد الضلاميين اللذي علمهم السحر يبرز مدافعا ومنافحا عن الدين الحنيف. الدين براء منك ومن حوارييك لأنك بكل بساطة كذاب كذبت على أمة ولم تستحي او يانبك ضميرك ان وجد عندك.
لا يوجد شيء في الكون اسمه علاقات رضائية، و هذا المسمى لا وجود له لانه ليس من اللغة العربية في شيء .هناك حلال و حرام، هناك من يصون شرفه و هناك من لا يصونه…
السياسيون وجه لعملة واحدة..
بنكيران كاريزما وشخصية كنا نحترمه ونقدره لكن ما يمر به المغرب من غلاء الاسعار والمعيشة كان سبب منه ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انتقم منهم اشد انتقام..
الشعبوية في خلاها الجديدة بين بنكيران ووهبي..
لم تعد لنا الثقة في الاحزاب السياسية..
وهبي كان عليه أن يستقيل من وزارة العدل ومن الحكومة بثبوت عدة أخطاء مهنية جسيمة..
ومن قال لك يا اخي هناك احزاب في المغرب يوجد حزب وحيد هو الناهي والمنتهي نقطة الى السطر
يما أن المرأة عندما تتزوج فإنها تصبح قليلة الحياء و لا تحترم لا زوج و لا عائلته و لا أعراف و لا تقاليد و مدونة الأسرة في صف المرأة فلا داعي لهذا الزواج الذي يذل الرجل نتمنى ان يعجل السيد وزير العدل بإزالة قانون تجريم العلاقات الرضائية