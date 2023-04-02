بنكيران وهبي…نقاش ثنائي حول “العلاقات الرضائية” أمام ضريح محمد الخامس

هبة بريس _ الرباط

استغل عبدالإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تواجده وجها لوجه مع وزير العدل عبداللطيف وهبي، ليقول له “واش حنا فهاد ظروف ونتا تتكلم على الرضائية”.

الأمين العام للبيجيدي، أضاف في ذات اللقاء ”مبغيتوش الدولة تتدخل حين ما يجد الرجل امرأته تفعل شيئا ما، إذن سيقوم بشرع يده”. بينما رد وهبي على ابن كيران كان بالهمس له في أذنه، لتعلو الضحكات وجه الرجلين.

والتقى عبدالإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بوزير العدل عبداللطيف وهبي، في ساحة ضريح محمد الخامس، أمس السبت، بمناسبة تخليد ذكرى رحيل الملك محمد الخامس،

ويثير نقاش تعديل مسودة القانون الجنائي في الفصول المرتبطة بـ”الحريات الفردية”، كالعلاقات الرضائية وتجريم الإفطار العلني، جدلا كبيرا

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