حزب من الأغلبية يسائل الحكومة عن جودة الأبقار المستوردة من البرازيل

2023-04-02 / 10:28
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هبة بريس _ الرباط

وجهت إلهام الساقي عضوة الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول جودة رؤوس الأبقار المستوردة لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وقالت ذات البرلمانية إنه في إطار التدابير المستعجلة التي باشرتها الحكومة لتعزيز السوق الوطنية بما يكفي من المواد الأساسية، وفي ظل ما عرفته أثمان اللحوم الحمراء من ارتفاع لا يتناسب ومحدودية القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، عملت الحكومة على استيراد ما مجموعه 3890 رأسا من الأبقار منذ 3 فبراير 2023.

وساءلت الساقي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن جودة رؤوس الأبقار المستوردة لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

ومعلوم ان الحكومة قامت باستيراد الآلاف من رؤوس الأبقار من البرازيل بعد أن وصلت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة.

واكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جميع الأبقار المستوردة يتم افتحاصها مخبريا ويتم التأكد من سلامتها، بما فيها الأبقار التي تم استيرادها من البرازيل مؤخرا.

وشدد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس، الفارط على أن “هذا الموضوع لا تساهل فيه وجميع المنتجات التي يتم استيرادها ببلادنا مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة ومن الاختبار”.

ويأتي جواب المسؤول الحكومي في ظل تخوف مواطنين من سلامة وجودة الأبقار المستوردة.

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‫15 تعليقات

  1. ابقار لا تتوفر على شروط السلامة الصحية فهي جوامس والفريق في الامر ان الحكومة لا أهمها صحة المواطنين..

  3. بغينا استيراد الخضر لي تقهرنا بثمنها اما اللحم غير بالصحة مابقاش كيطيح في كرشنا..

  11. اللهم إنك تعلم ولا نعلم فوكلناك ياالله علا ملا نراه من هذه الموستوردات من اللحوم الحمراء

  13. ليس لنا بحاجة إلى هذه اللحوم نحن بامس الحاجة إلى البصل والبطاطس حياة الميسكين التي ارتفاعها لم يتم انخفضها لحد الان

  14. واش احنا ناقصين المشاكيل بارك اعلينا غير سوق الخضار والفواكه والمواد الغدائية او زايدنا حتا اللحم او مانعرفة واش ابقر ولا جموس ياربي تهديكم اعلينا

  15. ما ابغينا اللحم ابغيناكم اتكونو افجنب المسكين اتكون امعاه ودعموه اشوية او خصوصا افهاد الشهر المبارك

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