The Sydney Opera House sail lights are switched off during Earth Hour, in Circular Quay, Sydney, Australia March 25, 2023. REUTERS/Jaimi Joy

أمطار غزيرة تغرق مدينة سيدني الأسترالية

2023-04-02 / 10:13
0
هبة بريس _ وكالات

تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق سيول في سيدني أكبر مدن أستراليا، الأحد، ما دفع السكان لحماية منازلهم بأكياس الرمال وطلب المساعدة، بعد تحذيرات مسبقة من السلطات من سوء الأحوال الجوية.

وتلقت سلطات الطوارئ 50 اتصالا لطلب المساعدة في حماية ممتلكات من سكان في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز. وتركزت أغلب الطلبات حول المساعدة في وضع أكياس الرمال وسد الثقوب في أسطح المنازل.

وشهدت سيدني في 2022 أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 164 عاما، وذلك بعد تعرض منطقة الساحل الشرقي لأستراليا لظاهرة (لا نينا) المناخية للعام الثالث على التوالي والتي صاحبتها أمطار غزيرة.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لرويترز إن شخصين جرى إنقاذهما من سيارات حاصرتها مياه الفيضانات في ضواحي سيدني.

وأضاف المتحدث ناصحا السكان “لا تقودوا السيارات أو تركبوها عبر مياه السيول”.

وخارج سيدني، تلقت السلطات 27 طلبا للمساعدة في منطقة الساحل الأوسط الواقعة على بعد نحو 87 كيلومترا شمال المدينة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة رعدية شديدة ربما تتعرض لها مناطق في سيدني، الأحد، وتوقعت هطول أمطار غزيرة وسيولا محتملة وحذرت من أن المدينة ستشهد مزيدا من الأمطار هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ في الولاية “يمكن أن يتغير هذا الوضع بسرعة، لذا إذا كان الناس يراقبون الظروف ويأخذون بالاعتبار تلك التحذيرات (..) فسيكون ذلك ممتازا للحفاظ على سلامة الناس”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية

السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية

2023-04-02 / 12:30
Photo of مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما

2023-04-02 / 11:09
Photo of طفل عربي بعمر 4 سنوات يدخل غينيس بسبب كتاب

طفل عربي بعمر 4 سنوات يدخل غينيس بسبب كتاب

2023-04-02 / 09:11
Photo of وزير الرياضة الأوكرانية يكشف حصيلة ضحايا الحرب من الرياضيين

وزير الرياضة الأوكرانية يكشف حصيلة ضحايا الحرب من الرياضيين

2023-04-02 / 09:07
Photo of العواصف العنيفة بالولايات المتحدة تودي بحياة 17 شخصا

العواصف العنيفة بالولايات المتحدة تودي بحياة 17 شخصا

2023-04-01 / 22:34
Photo of ايطاليا ..قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قتــ..ـيلا

ايطاليا ..قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قتــ..ـيلا

2023-04-01 / 21:56
Photo of دول عربية توصي رعاياها بتجنب السفر لمناطق انتشار فيروس ماربورغ

دول عربية توصي رعاياها بتجنب السفر لمناطق انتشار فيروس…

2023-04-01 / 20:51
Photo of عصابة صربية تفرج عن مغربي اختطفته ببلجيكا بعد سرقة شحنة من الكوكاكيين

عصابة صربية تفرج عن مغربي اختطفته ببلجيكا بعد سرقة…

2023-04-01 / 20:36
Photo of الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير خارجية سوريا يزور القاهرة

الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير خارجية سوريا…

2023-04-01 / 17:13
Photo of تونس تفرض قيودا على استخدام المياه

تونس تفرض قيودا على استخدام المياه

2023-04-01 / 16:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق