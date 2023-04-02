طفل عربي بعمر 4 سنوات يدخل غينيس بسبب كتاب

هبة بريس _ متابعة

دخل الطفل الإماراتي، سعيد راشد المهيري (4 سنوات) موسوعة غينيس للأرقام القياسية كـ”أصغر شخص (ذكر) ينشر كتابا”.

ويحمل الكتاب عنوان “الفيل سعيد والدب”، ويروي قصة تغلب اللطف على الغضب، والصداقة غير المتوقعة بين حيوانين.

وقالت والدته موزة الدرمكي لصحيفة “خليج تايمز” إنه “عندما أخبرنا القصة صدمنا. كان لديه فكرة واضحة عن كيف ستكون القصة والرسالة التي يريد إيصالها”.

ولم يكتف سعيد بتأليف الكتاب، بل قام أيضا بتوضيحه عبر تدعيمه بالصور، وقال لخليج تايمز: “لقد كتبت الكتاب، وكان الأمر سهلا للغاية. أختي ساعدتني”.

وذكر موقع غينيس أن أخته (8 سنوات) “كانت أكبر داعم وموجه له، وهي تحمل الرقم القياسي لكونها أصغر شخص ينشر سلسلة كتب ثنائية اللغة (أنثى). وقبل ذلك، سجلت أيضا الرقم القياسي لكونها أصغر شخص ينشر كتابا ثنائي اللغة (أنثى)”.

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