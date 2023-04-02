طقس
الصورة تعبيرية

طقس الأحد..ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

2023-04-02 / 09:04
15
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا داخل الأقاليم الصحراوية وبالمناطق الوسطى، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية وبالسواحل الوسطى.

ومن المرتقب، كذلك، تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسهول الوسطى وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين بين 02 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بكل من وسط وجنوب البلاد، وكذا الجنوب الشرقي، و ستكون ما بين 08 و 14 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وخلال النهار، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بالجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي أنحاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا ..” ماتقيش ولدي.” على الخط

اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا ..” ماتقيش ولدي.”…

2023-04-02 / 11:23
Photo of بنكيران وهبي…نقاش ثنائي حول “العلاقات الرضائية” أمام ضريح محمد الخامس

بنكيران وهبي…نقاش ثنائي حول “العلاقات الرضائية” أمام ضريح محمد…

2023-04-02 / 10:49
Photo of حزب من الأغلبية يسائل الحكومة عن جودة الأبقار المستوردة من البرازيل

حزب من الأغلبية يسائل الحكومة عن جودة الأبقار المستوردة…

2023-04-02 / 10:28
Photo of خريبكة …وفـ..ـاة أم وجنينها يسائل وزير الصحة ومطالب بفتح تحقيق

خريبكة …وفـ..ـاة أم وجنينها يسائل وزير الصحة ومطالب بفتح…

2023-04-01 / 23:26
Photo of غابة المزامزة بسطات…قطع وتطاول ورعي جائر (صور)

غابة المزامزة بسطات…قطع وتطاول ورعي جائر (صور)

2023-04-01 / 22:54
Photo of مستحقات 18 شهرا ..أرملة تعتصم أمام محل تكتريه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة

مستحقات 18 شهرا ..أرملة تعتصم أمام محل تكتريه للجمعية…

2023-04-01 / 22:14
Photo of الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس

الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك…

2023-04-01 / 21:09
Photo of الحسيمة ..مواطنون يطردون باعة من سوق اساكن بسبب غلاء الأسعار

الحسيمة ..مواطنون يطردون باعة من سوق اساكن بسبب غلاء…

2023-04-01 / 19:41
Photo of غضب عارم بمخيمات تندوف ..حرق واقتحام لمقرات جبهة البوليساريو الانفصالية

غضب عارم بمخيمات تندوف ..حرق واقتحام لمقرات جبهة البوليساريو…

2023-04-01 / 16:55
Photo of تكريم وكالة بيت مال القدس الشريف بمقر محافظة القدس

تكريم وكالة بيت مال القدس الشريف بمقر محافظة القدس

2023-04-01 / 16:00

‫15 تعليقات

  4. رغم حرارة الطقس في هذا الشهر الفضيل الا ورحمته علينا واسعة فاللهم اعنا علا صيامه وقيامه

  5. اجواء حارة نسبيا في بعض المناطق تتلائم مع بعض المدن الشاطئية لي زوارها في شهر البركات للإفطار بجانب شواطئها

  6. قوله تعالى:«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ » ..

  8. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة يارب العالمين ورحماتك التي تمطرها علينا من السماء رحماتك وسعة السماواة والارض يا ارحم الراحمين

  11. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق