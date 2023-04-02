طقس الأحد..ارتفاع طفيف في درجة الحرارة
هبة بريس _ الرباط
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا داخل الأقاليم الصحراوية وبالمناطق الوسطى، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية وبالسواحل الوسطى.
ومن المرتقب، كذلك، تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسهول الوسطى وبالسواحل الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين بين 02 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بكل من وسط وجنوب البلاد، وكذا الجنوب الشرقي، و ستكون ما بين 08 و 14 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.
وخلال النهار، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بالجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي أنحاء المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
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15 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
الحمدلله والشكر علا مااعطانا وما يعطينا
حرارة ألله مقدور عليها الا حرارة الاسعار فلازالت في ارتفاع عال
رغم حرارة الطقس في هذا الشهر الفضيل الا ورحمته علينا واسعة فاللهم اعنا علا صيامه وقيامه
اجواء حارة نسبيا في بعض المناطق تتلائم مع بعض المدن الشاطئية لي زوارها في شهر البركات للإفطار بجانب شواطئها
قوله تعالى:«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ » ..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم انا نسألك حسن الخاتمة يارب العالمين ورحماتك التي تمطرها علينا من السماء رحماتك وسعة السماواة والارض يا ارحم الراحمين
رغم انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية الا أنها تفتقر الامطار ..
ربي قادر بنا الله ايبعد غير الاسعار اعلينا
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ..
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارزق الغيث..
هاته السنة انتعشت الأقاليم الجنوبية بالامطار النافعة…
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والقادم سيكون افضل وأجمل…
ستنتعش اكثر في الأيام القادمة هكذا نأمل…