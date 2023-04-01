العواصف العنيفة بالولايات المتحدة تودي بحياة 17 شخصا

2023-04-01 / 22:34
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هبة بريس - وكالات

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بسبب العواصف العنيفة التي اجتاحت جنوب الولايات المتحدة، وفق السلطات المحلية.

وتم تأكيد سبع وفيات مرتبطة بالطقس في ولاية تينيسي يوم السبت 1 أبريل، ليرتفع إجمالي القتلى في البلاد إلى 17، بعد العواصف القوية والأعاصير المدمرة التي اجتاحت الجنوب والغرب الأوسط منذ يوم الجمعة.

وتأكدت الوفيات الجديدة في مقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 50 إعصارا منذ الجمعة في سبع ولايات على الأقل، بما في ذلك أركنساس، التي أودت فيها العواصف بحياة خمسة أشخاص.

كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في ولاية إنديانا جراء عاصفة ليل الجمعة دمرت عدة منازل.

وأشار مسؤولون في مؤتمر صحفي صباح السبت في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، إلى وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين ليلة الجمعة.

وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 22 إعصارا في إلينوي، وثمانية في أيوا ، وأربعة في تينيسي ، وخمسة في ويسكونسن واثنان في ميسيسيبي.

وفي شمال إلينوي ، كان أكثر من 200 شخص داخل مسرح أبولو في بلفيدير لمشاهدة حدث انهيار السقف ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات ، حسبما قال مسؤول الإطفاء بالمدينة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الانهيار وقع بعد عاصفة قوية مرت بالمنطقة وأدت ألى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 450 ألف منزل وشركة صباح يوم السبت في إنديانا وإلينوي وأركنساس وتينيسي ، مع الإبلاغ عن حوالي ثلث الانقطاعات في ولاية إنديانا ، وفقا لموقع تتبع انقطاع التيار الكهربائي.

وفي أركنساس، أعلنت الحاكم سارة هاكابي ساندرز حالة الطوارئ واستدعت الحرس الوطني للولاية.

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