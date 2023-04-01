مستحقات 18 شهرا ..أرملة تعتصم أمام محل تكتريه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة

2023-04-01 / 22:14
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هبة بريس - الحسيمة

نظمت أرملة المرحوم علاش اليماني ، صاحبة المحل الذي تكتريه الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة ، وقفة احتاجية لمطالبة الاخيرة بدفع مستحقات الكراء.

وبحسب مصادر محلية ، فان المعنية بالامر طالبت بمستحقات الكراء، لمدة 18 شهرا بالتمام والكمال، مؤكدة أنها ورغم المحاولات التي قام بها الورثة من أجل استخلاص مبالغ الكراء، فإنه لا استجابة ولا آذان صاغية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم محاولتها تبليغ إنذارها فإن المقر ما يزال مغلقا.

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‫12 تعليقات

  3. نحن والحمدلله في بلد الحق والقانون عاش ملكنا الحبيب نصره الله بالتوفيق انشاالله

  6. اللهم هدا منكر أو فاشهر الرحمة والمودة الله يهديكم أو ابلا مااتعدبو هد اللمرة هي كتطلب حقها

  7. عجيبب جمعية،حقوق الانسانن،لاتريد، اداء،حقوق الإنسان الورثة اصحاب،المحل في المغرب لاتستغرب

  8. جمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهي تسلبهم حقوقهم….للإشارة هذه الجمعية تابعة للنهج اللاديموقراطي

  9. الجمعية التي تدعي على أنه تدافع عن حقوق الإنسان طامعة في امرأة ارملة. أين اولائك التي يتكلمون كل ساعة عن حقوق المرأة.

  11. ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ
    ﺗﻜﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
    ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ اه قهمت يبدو انها في مواجهة الدولة المقال تشوبه نواقص منها اللجوء للقضاء واشياء اخرى

  12. هذ غي جمعية لحقوق الإنسان شوف اش كدير في الإنسان علم الله كن اسميتها شي جمعية اخرا مادمتا في المغرب فلاتستغرب حسبيا الله ونعم الوكيل

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