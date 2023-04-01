مستحقات 18 شهرا ..أرملة تعتصم أمام محل تكتريه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة

2023-04-01 / 22:14
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هبة بريس - الحسيمة

نظمت أرملة المرحوم علاش اليماني ، صاحبة المحل الذي تكتريه الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة ، وقفة احتاجية لمطالبة الاخيرة بدفع مستحقات الكراء.

وبحسب مصادر محلية ، فان المعنية بالامر طالبت بمستحقات الكراء، لمدة 18 شهرا بالتمام والكمال، مؤكدة أنها ورغم المحاولات التي قام بها الورثة من أجل استخلاص مبالغ الكراء، فإنه لا استجابة ولا آذان صاغية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم محاولتها تبليغ إنذارها فإن المقر ما يزال مغلقا.

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