ايطاليا ..قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قتــ..ـيلا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي شاب مغربي مصرعه، دهسا تحت عجلات قطار حوّله إلى جثة هامدة، في مشهد مروع .

وأوردت مصادر مطلعة بأن المهاجر المغربي لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر دهسه بواسطة قطار في محطة مدينة ” براطو ” بمحافظة طوسكانا .

وحسب نفس المصادر، فالشاب يدعى قيد حياته ( م- أ – د ) ويبلغ من العمر 19 سنة ، قد توفي على الفور بطريقة لم تمكن السائق من انتباهه له إلا بعد فوات الأوان، ليدهسه القطار بالرغم من الفرملة.

وحلت بالمكان فرق الإنقاذ وعناصر أمنية، فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث للواقعة الصادمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشاب المغربي كان يعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة. هذا في انتظار نتائج تشريح الجثة تستمر التحريات لمعرفة الدوافع التي أدت إلى إستلقاء المهاجر المغربي بين خطي السكك الحديدية.

وقد عم حزن كبير بين أوساط الجالية المغربية بايطاليا فور شيوع الخبر. وعلاقة بالموضوع دخل القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا على الخط وعبر عن حزنه العميق من هول الصدمة وقام بتقديم التعازي والمواساة لأم الضحية وشدد على أن الهيئة القنصلية ببولونيا ستواكب هده المأساة عن كتب وأنها ستزودهم بالإرشادات والتوجيهات القانونية للبحث التمهيدي الذي يشرف عليه المدعي العام لمعرفة ظروف ملابسات الحادث ، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمراسيم الدفن بأرض الوطن .

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