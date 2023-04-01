دول عربية توصي رعاياها بتجنب السفر لمناطق انتشار فيروس ماربورغ

2023-04-01 / 20:51
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هبة بريس - وكالات

أوصت دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ، الذي بدأ يدق ناقوس الخطر مع إعلان الدولتين عن رصد تفشيات للمرض القاتل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على حسابها الرسمي على تويتر: “نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس “ماربورغ”. وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية”.

وأوصت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.
دعت رعايا دولة الكويت المتواجدين في الدولتين والدول المجارة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائينة الصادرة عن السلطات الصحية المحلية، واتخذا التدابير اللازمة والتي تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى، وفق وكالة أنبا ءالكويت (كون).

وأصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانا يوم الخميس، دعت فيه مواطني سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.
أوضح البيان أن الوزارة تراقب عن كثب المرض في هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 في المائة.
السعودية

ونصحت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، يوم الجمعة، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما.
قال مصدر مسؤول في الهيئة السعودية:”إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصي بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة”.

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