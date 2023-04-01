عصابة صربية تفرج عن مغربي اختطفته ببلجيكا بعد سرقة شحنة من الكوكاكيين

2023-04-01 / 20:36
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هبة بريس - وكالات

أطلقت عصابة صربية، سراح مواطن مغربي ، اختطفته بعد الاشتباه في سرقته لشحنة كوكاكيين كانت قادمة من البرازيل في اتجاه ميناء انتويربن .

وتم الافراج عن المواطن المغربي بعدما تبين للعصابة الصربية عدم مسؤوليته عن اختفاء شحنة الكوكاكيين الذي كان مكلفا بنقلها من ميناء أنتويربن إلى مكان آخر.

واختفى “محمد عزاوي” في موقف للسيارات على الطريق السريع بين هولندا وأنتويرب، حيث كان لديه موعد مع أشخاص ينشطون في تجارة المخدرات، قبل أن يقوم أربعة مسلحين ملثمين بخطفه على متن سيارة من نوع “فولكس فاجن جولف” قيل ان يتم اطلاق سراحه دون تعرضه لضرر جسدي .

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