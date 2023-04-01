دون الاعلان عن خلف لها ..مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يعلن انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر

هبة بريس - متابعة

أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، السبت، انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر, وذلك عبر تغريدة له على توتير.

وقال مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط : ” تنهي ألونا فيشر مهمتها بالمغرب وتنتهز الفرصة لتشارك معكم عبارات الشكر والوداع بعد أن قضت أزيد من 6 أشهر بالمملكة المغربية”.دون الاعلان عن خلف لها.

بدورها قالت الونا فيشر في تغريدة المكتب “أثر المغرب سيرافقني إلى الأبد، زرت مدنا وقرى وشواطئ وجبالا وصحاري وأطعمت مئات القطط وتعرفت في كل المناطق على جمال الطبيعة وسكانها المتميزين”.

وأضافت: “تعرفت أيضا على التراث اليهودي في جميع أنحاء البلاد، وعلى قيم التعايش والتسامح بين الأديان التي لطالما عرف بها المغرب” مشيرة الى انها “فخورة بالإنجازات والعلاقات المتطورة بين البلدين في جميع المجالات”.

وكانت الونا فيشر قد خلفت رئيس المكتب السابق ديفيد غوفرين

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