بنك المغرب .. أهم ما جاء في استقصاء حول الظرفية في القطاع الصناعي

2023-04-01 / 18:14
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هبة بريس - و م ع

في ما يلي النقاط الرئيسية في استقصاء بنك المغرب حول الظرفية في القطاع الصناعي برسم شهر فبراير 2023:

1. الصناعات الغذائية:

– قد يكون الإنتاج سجل ارتفاعا.

– قد يكون معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بلغ 76 في المائة.

– قد تكون المبيعات سجلت ركودا.

– قد تكون الطلبيات سجلت تراجعا، بدفتر طلبيات قد يكون بلغ مستوى أدنى من العادي.

– بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات. وفي المقابل، صرحت 41 في المائة من المقاولات الصناعية بوجود شكوك بشأن التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.

2. صناعات النسيج والجلد:

– قد يكون الإنتاج سجل ارتفاعا في مجمل فروع النشاط، باستثناء “صناعة الجلد والأحذية” التي سجلت انخفاضا.

– قد يكون معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بلغ 78 في المائة.

– قد تكون المبيعات عرفت ركودا، مما يعكس ارتفاعات في “صناعة النسيج” و”صناعة الملابس والفراء” وتراجع “صناعة الجلد والأحذية”.

– قد تكون الطلبيات انخفضت، شاملة انخفاضا في “صناعة الجلد والأحذية” وركودا في “صناعة النسيج” وارتفاعا في “صناعة الملابس والفراء”.

– قد يكون دفتر طلبيات بلغ مستوى أدنى من العادي.

– بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ركودا في الإنتاج والمبيعات. وفي المقابل، أشارت 37 في المائة من المقاولات إلى غياب رؤية واضحة في ما يخص التطور المستقبلي للإنتاج و39 في المائة بالنسبة للمبيعات.

3. الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية

– قد يكون الإنتاج عرف نموا.

– قد يكون معدل استخدام الطاقات الإنتاجية بلغ 72 في المائة.

– قد تكون المبيعات سجلت ارتفاعا، سواء في السوق المحلي أو في الخارج.

– قد تكون الطلبيات سجلت ارتفاعا، مع دفتر طلبيات قد يكون بلغ مستوى أدنى من العادي.

– بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، تتوقع مقاولات القطاع تحسن النشاط.

4. صناعات الميكانيك والتعدين

– قد يكون الإنتاج عرف انخفاضا.

– قد يكون معدل استخدام الطاقات الإنتاجية بلغ 69 في المائة.

– قد تكون المبيعات سجلت ارتفاعا، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات نحو الخارج وركود المبيعات المحلية.

– قد تكون الطلبيات ارتفعت، مع دفتر طلبيات قد يكون عند مستوى أدنى من العادي.

– بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات نموا في الإنتاج والمبيعات. وفي المقابل، أفادت 28 في المائة من المقاولات بوجود شكوك بشأن التطور المستقبلي للإنتاج و27 في المائة بالنسبة للمبيعات.

5. الصناعات الكهربائية والإلكترونية

– قد يكون الإنتاج سجل ارتفاعا.

– قد يكون معدل استخدام الطاقات الإنتاجية بلغ 78 في المائة.

– قد تكون المبيعات سجلت ارتفاعا في كل من السوق المحلية والسوق الخارجية.

– قد تكون الطلبيات سجلت ارتفاعا، مع دفتر طلبيات قد يكون عند مستوى أدنى من العادي.

– بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات تحسنا في الإنتاج والمبيعات. وفي المقابل، أشار 45 في المائة منهم إلى غياب رؤية واضحة في ما يخص التطور المستقبلي للإنتاج.

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