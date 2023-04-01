تطوان ..تعـ..نـيف تلميذة يفجر احتجاجات بجماعة لبغاغزة

2023-04-01 / 17:35
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هبة بريس - تطوان

نظم عشرات التلاميذ واولياء امورهم، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية ، امام الإعدادية الثانوية ابن البناء بجماعة بغاغزة التابعة لقيادة بني يدر بإقليم بتطوان، بسبب اتهامات بتعنيف تلميذة تتابع دراستها بذات المؤسسة .

وقالت مصادر محلية ،أن اطارا تربويا بالمؤسسة المذكورة ، قام بضرب التلميذة الأمر الذي أثار غضبا بين أباء واولياء امور التلاميذ الذي نظموا وقفة احتجاجية امام الاعدادية الثانوية .

واضافت المصادر ذاتها انه سبق وان وجه بعض الاباء لشكايات شفوية الى مدير المؤسسة بخصوص نفس السلوك .

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