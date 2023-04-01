توزيع القفة الرمضانية متواصل بقيادة امزورة بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية، الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة وتكريس القيم النبيلة الانسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي في هذا الشهر الفضيل، أشرف قائد قيادة امزورة بسطات رفقة معاونيه على توزيع القفة الرمضانية على العديد من الأسرة الفقيرة والتي في وضعية هشاشة اجتماعية.

وقد تجندت لهذه العملية لجنة مختلطة برئاسة قائد قيادة امزورة عبد اللطيف بناني، لتوزيع مجموعة من القفف الرمضانية التي تضم مجموعة من المواد الغذائية كمساعدة تضامنية رمضانية بهدف التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بهذا الشهر الكريم الذي عرف ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية.

المبادرة الانسانية النبيلة تأتي ترجمة للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله الذي أطلق في وقت عملية “رمضان 1444″، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم، وذلك بعد أن رُفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي، وهي القفة الرمضانية التي تم تعزيزها هذا العام بمواد غذائية إضافية كالأرز والحليب، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 1 3