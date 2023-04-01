إيطاليا تحظر روبوت الدردشة “CHAT GPT”

2023-04-01 / 14:30
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هبة بريس - وكالات

أمرت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية بحظر روبوت الدردشة “شات جي بي تي” (Chat GPT) التابع لشركة “أوبن إيه آي”، متهمة إياها بالقيام “بجمع البيانات بشكل غير قانوني، وعدم وضع ضوابط لاستخدامه من القاصرين”.

وأصدرت الهيئة بيانًا عبر موقعها الرسمي، أمس الجمعة، قالت فيه إن الشركة تجمع كمية كبيرة من البيانات من دون مبرر قانوني، لاستخدامها في تدريب الخوارزميات الخاصة بالروبوت.

وأشار البيان إلى أن الشركة لا توفر آلية للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان عدم دخول القاصرين، وهو ما يعرضهم في كثير من الأحيان لإجابات لا تتوافق مع أعمارهم ودرجة تطور فهمهم.

وأوضح البيان أن التسريب الذي حدث لبيانات “شات جي بي تي” في 20 مارس/آذار الجاري كشف عن بيانات عدد كبير من المستخدمين.

واختتمت الهيئة البيان بمنح “أوبن إيه آي” (OpenAI) مهلة 20 يومًا، لتوضيح الإجراءات المتبعة للتعامل مع الأمر، وإلا قد تتعرض لغرامة تصل إلى 20 مليون يورو.

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