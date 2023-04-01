الصورة تعبيرية

ارتفاع واردات قطاع السيارات بـ 40,5 في المائة

2023-04-01 / 14:25
0
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت أزيد من 21,66 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، بارتفاع نسبته 40,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المبيعات في كافة فروع القطاع، بما في ذلك فروع التصنيع (زائد 44,7 في المائة)، وتوصيل الأسلاك الكهربائية (زائد 43,8 في المائة)، والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 20 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، عرفت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء نموا بـ 36,4 في المئة إلى 3,65 مليار درهم عند متم فبراير 2023، ويعزى هذا الارتفاع، بالأساس، إلى نمو مبيعات القطع الإلكترونية بـ 57,7 في المائة إلى 1,4 مليار درهم، وكذا نمو مبيعات الأسلاك والكابلات (زائد 33,9 في المائة إلى 1,37 مليار درهم).

من جهتها، سجلت مبيعات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 15,1 في المائة برسم الشهرين الأولين من السنة الجارية، وذلك إثر ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 18 في المائة)، والأحذية (زائد 20,6 في المائة)، وكذا صادرات سلع الجوارب (زائد 7,6 في المائة).

أما بخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد استقرت عند 10,96 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل 14,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 22,3 في المائة)، والحمض الفوسفوري (ناقص 37,8 في المائة) والفوسفاط (ناقص 17,5 في المائة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العجز التجاري للمغرب يتجاوز 44 مليار ردهم

العجز التجاري للمغرب يتجاوز 44 مليار ردهم

2023-04-01 / 13:03
Photo of ” الباطرونا” تصادق على ترشح لعلج والتازي لولاية ثانية

” الباطرونا” تصادق على ترشح لعلج والتازي لولاية ثانية

2023-04-01 / 11:30
Photo of ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب بـ53,6% 

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب بـ53,6% 

2023-04-01 / 09:30

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 17 مليار درهم

2023-03-31 / 21:24
Photo of المحلل الاقتصادي زهير الخيار: وجود التضخم لا يجر متاعب فقط بل قد يجلب بعض المنافع

المحلل الاقتصادي زهير الخيار: وجود التضخم لا يجر متاعب…

2023-03-31 / 14:44
Photo of مسؤول بريطاني: المغرب شهد “منعطفا تاريخيا” في مجال تحفيز الاستثمار الخاص

مسؤول بريطاني: المغرب شهد “منعطفا تاريخيا” في مجال تحفيز…

2023-03-30 / 20:49
Photo of ارتفاع أسعار إنتاج صناعة المشروبات والسيارات والأجهزة الكهربائية

ارتفاع أسعار إنتاج صناعة المشروبات والسيارات والأجهزة الكهربائية

2023-03-30 / 11:31
Photo of إطلاق بنك للمشاريع المبتكرة ومنصة لتثمين براءات الاختراع

إطلاق بنك للمشاريع المبتكرة ومنصة لتثمين براءات الاختراع

2023-03-30 / 10:49

السكوري ..خلق فرص الشغل رهين بإحداث منظومة صناعية

2023-03-29 / 23:21
Photo of قطاع الصناعة: إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل منذ بداية الولاية الحكومية

قطاع الصناعة: إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل منذ…

2023-03-29 / 21:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق