محامي ترمب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية

2023-04-01 / 13:14
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هبة بريس - وكالات

كشف جو تاكوبينا محامي الدفاع لدونالد ترمب، أن الرئيس الأميركي السابق لن يتم تقييده عند مثوله الأسبوع المقبل في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، مشيراً إلى أن ترمب قرر القتال قضائياً حتى النهاية.

وأضاف في مقابلة، أمس الجمعة، أن ذلك تم بموجب شروط صفقة متفق عليها بين محاميه والمدعين العامين في مانهاتن، وفق ما نقلت “رويترز”

كذلك أشار إلى أن ترمب مصدوم من تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إليه، موضحاً أنه سيسلم نفسه للمدعي العام لكنه لن يقبل بأي صفقة للإقرار بالذنب.

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