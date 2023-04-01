تمرة وسيجارة من نوع فاخر.. أغرب إفطار صائم في مصر

2023-04-01 / 12:52
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هبة بريس - وكالات

خلال الساعات القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لشاب أربعيني، يقيم بالقاهرة الجديدة كشف فيه عن مبادرات الإفطار في منطقة التجمع الخامس والتي تتمثل في تمرة مع سيجارة.

وكان الشاب قد شارك المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيراً، عبر حسابه الرسمي بموقع تيك توك، ليكشف عن الفطار في التجمع الخامس، قائلا: “النهاردة، وأنا راجع بيتي في التجمع الخامس، حصلت ليا حاجة غريبة جدا، فاضل على الفطار 10 دقائق، وكنت عاوز ألحقه مع العائلة في البيت، ولكن لقيت مجموعة من الشباب بيوزعوا أكياس من التمر”.

واستنكر الشاب في المقطع الذي لاقى ردود أفعال واسعة النطاق، محتوى ما يقدمه الشباب كإفطار للصائم وهو عبارة عن تمرة مع سيجارة من نوع فاخر.

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو وطغى على معظمها الاستنكار والدهشة حيث قال أحد أحدهم: “رمضان في التجمع حاجه تانية”، بينما علق آخر: “سيجارة واحدة بس”.

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