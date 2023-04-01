رمضان.. الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج يضم 216 عضوا

2023-04-01 / 10:19
5
هبة بريس

تعزز الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج في إطار البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية لسنة 2023، المنظم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بـ 72 عضوا، ليبلغ عدد أفراد الوفد حتى اليوم 216 عضوا.

وأوضح بلاغ لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن وفدا مكونا من 144 أستاذا جامعيا وواعظا ومقرئا توجه يوم 20 مارس إلى بلدان ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا والولايات المتحدة والسويد وأيسلندا وسويسرا والنرويج وجبل طارق.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الوفد مكلف من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمواكبة أفراد الجالية المغربية في المجالات الدينية والروحانية والثقافية طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار البلاغ إلى أنه “بعد مغادرة الوفد، تمكن 60 عضوا من الانضمام تباعا من 22 مارس إلى 30 مارس 2023، للجالية المغربية بفرنسا، وذلك بعد التحصل على تأشيراتهم”، مضيفا أن 12 عضوا عززوا الوفد بكل من إيطاليا (11)، والمجر (1)”، ليبلغ عدد أعضاء وفد المؤسسة بالخارج حتى الآن، 216 عضوا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مقدمتهم المغاربة والجزائريون.. المهاجرون يشكلون عشر سكان فرنسا

في مقدمتهم المغاربة والجزائريون.. المهاجرون يشكلون عشر سكان فرنسا

2023-03-31 / 16:28
Photo of قصة مؤلمة .. حادث شغل يودي بشاب مهاجر مغربي بإيطاليا

قصة مؤلمة .. حادث شغل يودي بشاب مهاجر مغربي…

2023-03-30 / 22:57
Photo of السلطات الاسبانية ترحل مغربية عثر بهاتفها على محتوى ل”داعش”

السلطات الاسبانية ترحل مغربية عثر بهاتفها على محتوى ل”داعش”

2023-03-28 / 16:35
Photo of محمد اصبان ..رحالة مغربي يجوب إفريقيا على متن دراجة هوائية

محمد اصبان ..رحالة مغربي يجوب إفريقيا على متن دراجة…

2023-03-27 / 17:51
Photo of إكرام شاهين … خير خلف لخير سلف على رأس القنصلية النموذجية ب”تاراغونا”

إكرام شاهين … خير خلف لخير سلف على رأس…

2023-03-27 / 14:15
Photo of مصرع مواطن مغربي في حادث انهيار مبنى سكني وسط الدوحة

مصرع مواطن مغربي في حادث انهيار مبنى سكني وسط…

2023-03-24 / 14:16
Photo of غوتيريش: أضم صوتي إلى كل من يحتفلون بشهر رمضان

غوتيريش: أضم صوتي إلى كل من يحتفلون بشهر رمضان

2023-03-23 / 22:35
Photo of المصممة المغربية هناء حراتي تبرز عراقة القفطان المغربي في ميلانُـو

المصممة المغربية هناء حراتي تبرز عراقة القفطان المغربي في…

2023-03-22 / 20:41
Photo of إيطاليا: مهاجر مغربي يعربد ويثير الرعب في مستشفى وما حدث صادم!

إيطاليا: مهاجر مغربي يعربد ويثير الرعب في مستشفى وما…

2023-03-19 / 19:19
Photo of “العداء زوهير” سهران يحصد ميدالية ذهبية بسباق بطولة إيطاليا

“العداء زوهير” سهران يحصد ميدالية ذهبية بسباق بطولة إيطاليا

2023-03-16 / 22:43

‫5 تعليقات

  1. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا علا نشر الدعوة الاسلامية مع تقاليدنية الدنية في هذا الشهر الفضيل

  2. اللهم زيد وبارك في امة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا علا هذه التوعية الدنية

  3. اللهم زيد وبارك في امة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا في هذه التوعية الدينية

  4. كل الشكر للوفد من طرف مؤسسة الحسن الثاني علا توعيتهم لي جاليتنا بالخارج في هذا الشهر الفضيل

  5. ياربي طول اللوعمر الملكنا اللعزيز مناسي حتى واحد لا لي فالداخل ولا الي فالخاريج الله اينصر وايحفض لينا ياربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق