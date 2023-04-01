رمضان.. الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج يضم 216 عضوا
تعزز الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج في إطار البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية لسنة 2023، المنظم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بـ 72 عضوا، ليبلغ عدد أفراد الوفد حتى اليوم 216 عضوا.
وأوضح بلاغ لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن وفدا مكونا من 144 أستاذا جامعيا وواعظا ومقرئا توجه يوم 20 مارس إلى بلدان ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا والولايات المتحدة والسويد وأيسلندا وسويسرا والنرويج وجبل طارق.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الوفد مكلف من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمواكبة أفراد الجالية المغربية في المجالات الدينية والروحانية والثقافية طوال شهر رمضان المبارك.
وأشار البلاغ إلى أنه “بعد مغادرة الوفد، تمكن 60 عضوا من الانضمام تباعا من 22 مارس إلى 30 مارس 2023، للجالية المغربية بفرنسا، وذلك بعد التحصل على تأشيراتهم”، مضيفا أن 12 عضوا عززوا الوفد بكل من إيطاليا (11)، والمجر (1)”، ليبلغ عدد أعضاء وفد المؤسسة بالخارج حتى الآن، 216 عضوا.
5 تعليقات
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا علا نشر الدعوة الاسلامية مع تقاليدنية الدنية في هذا الشهر الفضيل
اللهم زيد وبارك في امة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا علا هذه التوعية الدنية
اللهم زيد وبارك في امة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا في هذه التوعية الدينية
كل الشكر للوفد من طرف مؤسسة الحسن الثاني علا توعيتهم لي جاليتنا بالخارج في هذا الشهر الفضيل
ياربي طول اللوعمر الملكنا اللعزيز مناسي حتى واحد لا لي فالداخل ولا الي فالخاريج الله اينصر وايحفض لينا ياربي