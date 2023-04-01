رمضان.. الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج يضم 216 عضوا

هبة بريس

تعزز الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج في إطار البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية لسنة 2023، المنظم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بـ 72 عضوا، ليبلغ عدد أفراد الوفد حتى اليوم 216 عضوا.

وأوضح بلاغ لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن وفدا مكونا من 144 أستاذا جامعيا وواعظا ومقرئا توجه يوم 20 مارس إلى بلدان ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا والولايات المتحدة والسويد وأيسلندا وسويسرا والنرويج وجبل طارق.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الوفد مكلف من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمواكبة أفراد الجالية المغربية في المجالات الدينية والروحانية والثقافية طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار البلاغ إلى أنه “بعد مغادرة الوفد، تمكن 60 عضوا من الانضمام تباعا من 22 مارس إلى 30 مارس 2023، للجالية المغربية بفرنسا، وذلك بعد التحصل على تأشيراتهم”، مضيفا أن 12 عضوا عززوا الوفد بكل من إيطاليا (11)، والمجر (1)”، ليبلغ عدد أعضاء وفد المؤسسة بالخارج حتى الآن، 216 عضوا.

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