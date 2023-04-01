ترامب يسافر إلى نيويورك ليلة الاثنين ويسلم نفسه في اليوم التالي

2023-04-01 / 10:14
9
هبة بريس - وكالات

صرح مسؤولان كبيران مطلعان، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخطط للسفر إلى مطار لاغوارديا ليلة الاثنين، والبقاء في برج ترامب بنيويورك، وحذرا من أن الخطط عرضة للتغيير.

وقال المسؤولان إنه من المتوقع أن يسلم ترامب نفسه صباح الثلاثاء، ويمثل أمام المحكمة الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يعود إلى مطار لاغوارديا للعودة إلى فلوريدا.

ومساء يوم الخميس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، “هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية”.

ومن المتوقع أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية بنيويورك يوم الثلاثاء، بعد توجيه تهمة بقضية “شراء صمت نجمة أفلام إباحية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محامي ترمب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية

محامي ترمب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية

2023-04-01 / 13:14
Photo of الشرطة الكندية تعثر على ثمانية ق..تلى حاولوا دخول الولايات المتحدة

الشرطة الكندية تعثر على ثمانية ق..تلى حاولوا دخول الولايات…

2023-03-31 / 23:18
Photo of البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

2023-03-31 / 22:16
Photo of بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة.. سيدة تحصل على رخصة سياقة

بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900…

2023-03-31 / 15:40
Photo of “الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

“الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

2023-03-31 / 14:34
Photo of دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

2023-03-31 / 13:22
Photo of نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من…

2023-03-31 / 12:06
Photo of محامي ترامب: موكلي يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء

محامي ترامب: موكلي يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء

2023-03-31 / 10:24
Photo of ترامب: “أنا بريء تماما واتهامي سيرتد على بايدن”

ترامب: “أنا بريء تماما واتهامي سيرتد على بايدن”

2023-03-31 / 09:44
Photo of هيئة محلفين تصوت على توجيه الاتهام لترامب

هيئة محلفين تصوت على توجيه الاتهام لترامب

2023-03-30 / 23:43

‫9 تعليقات

  2. القضاء الأمريكي مؤسسة دستورية قوية وستدين ترامب على دفعه أموالا للممثلة الاباحية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق