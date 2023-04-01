ترامب يسافر إلى نيويورك ليلة الاثنين ويسلم نفسه في اليوم التالي
صرح مسؤولان كبيران مطلعان، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخطط للسفر إلى مطار لاغوارديا ليلة الاثنين، والبقاء في برج ترامب بنيويورك، وحذرا من أن الخطط عرضة للتغيير.
وقال المسؤولان إنه من المتوقع أن يسلم ترامب نفسه صباح الثلاثاء، ويمثل أمام المحكمة الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يعود إلى مطار لاغوارديا للعودة إلى فلوريدا.
ومساء يوم الخميس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، “هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية”.
ومن المتوقع أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية بنيويورك يوم الثلاثاء، بعد توجيه تهمة بقضية “شراء صمت نجمة أفلام إباحية”.
9 تعليقات
ربما انها لعبة سياسية وراءه مفاجئات ..
القضاء الأمريكي مؤسسة دستورية قوية وستدين ترامب على دفعه أموالا للممثلة الاباحية …
هل سيدخل ترامب السجن ام انها مجرد خدعة فقط …
ترامب هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية…
على القضاء الأمريكي محاسبة ترامب على جرائمه …
كل ساق سيسقى بما سقى…
ان الله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل…
ترامب شخصية قوية وكاريزما يعرف كيف يتصرف..
سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية..