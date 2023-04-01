ترامب يسافر إلى نيويورك ليلة الاثنين ويسلم نفسه في اليوم التالي

هبة بريس - وكالات

صرح مسؤولان كبيران مطلعان، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخطط للسفر إلى مطار لاغوارديا ليلة الاثنين، والبقاء في برج ترامب بنيويورك، وحذرا من أن الخطط عرضة للتغيير.

وقال المسؤولان إنه من المتوقع أن يسلم ترامب نفسه صباح الثلاثاء، ويمثل أمام المحكمة الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يعود إلى مطار لاغوارديا للعودة إلى فلوريدا.

ومساء يوم الخميس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، “هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية”.

ومن المتوقع أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية بنيويورك يوم الثلاثاء، بعد توجيه تهمة بقضية “شراء صمت نجمة أفلام إباحية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0