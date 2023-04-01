برشيد.. السطو على وكالة لتحويل الأموال يطيح بشابين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عملية سطو طالت وكالة لتحويل الأموال بمدينة برشيد، أطاحت بشابين يشتبه في تورطهما في السرقة من داخلها، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت ذات المصادر، أن تنسيقا أمنيا بين أمن برشيد ونظيره بمدينة سطات، كان كافيا لتحديد هوية المشتبه فيهما، وذلك بعد توصل المصالح الأمنية بعاصمة أولاد احريز ببلاغ حول سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

التحقيقات المعمقة التي قادها المحققون، مكنت من تحديد هويتي المشتبه فيهما، اللذين تم توقيفهما و الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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