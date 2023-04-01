برشيد.. السطو على وكالة لتحويل الأموال يطيح بشابين
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عملية سطو طالت وكالة لتحويل الأموال بمدينة برشيد، أطاحت بشابين يشتبه في تورطهما في السرقة من داخلها، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضافت ذات المصادر، أن تنسيقا أمنيا بين أمن برشيد ونظيره بمدينة سطات، كان كافيا لتحديد هوية المشتبه فيهما، وذلك بعد توصل المصالح الأمنية بعاصمة أولاد احريز ببلاغ حول سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.
التحقيقات المعمقة التي قادها المحققون، مكنت من تحديد هويتي المشتبه فيهما، اللذين تم توقيفهما و الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
9 تعليقات
في الآونة الأخيرة كثر السطو على الوكالات البنكية..
شكرا للشرطة على خدمتهم من اجل التصدي لظاهرة السرقة والسطو..
يجب توقيف الجناة واللصوص الكبار الذين يستولون على جيوب المواطنين..
يجب استخدام السلاح للقضاء على هذه النماذج الضارة بالمجتمع…
قال الشيخ ” الشعراوي ” رحمه الله : إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك غنيا سرق ماله..
السبب الرئيسي البطالة الفقر والحاجة .وهناك من الشباب من لا يريد الاشتغال بعرق جبينه يريد أشياء في ملك الاخرين ..
اصحاب المال لا يخرجون زكاة الأموال ولأن الله خلق الفقير والغني وجعل مال الفقير بيد الغني ..
الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على الانسان ان يعتمد على نفسه بدل اخذ أموال ليس له الحق فيها ..