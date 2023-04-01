طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

2023-04-01 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا مع استمرار الطقس الحار نسبيا فوق كل من السهول الممتدة غرب الأطلس وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بمنطقة سوس.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية وبالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، فيما سيبقى الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من أقصى الجنوب والسهول الوسطى والسواحل الجنوبية والمنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي، فضلا عن تناثر الغبار فوق بعض الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 16 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 21 و 27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 16 و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل، وسيصبح تدريجيا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الزوال بشمال طانطان.

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