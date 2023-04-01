الإفطار بالشاطئ …قبلة مفضلة للعائلات في رمضان بالسعيدية

هبة بريس : وجدة

تحولت مدينة السعيدية التابعة ترابيا لإقليم بركان خلال شهر رمضان، إلى وجهة مفضلة لدى العديد من العائلات، لتناول الإفطار على جنبات شاطئ الجوهرة الزرقاء وخاصة وتزامنها مع اعتدال الجو خلال فصل الربيع، كما أن المقاهي والمطاعم المنتشرة على طول كورنيش السعيدية، التي تقدم على إعداد وجبات متنوعة للإفطار في وجه الزبناء.

بساحل مدينة السعيدية، تنتشر كراس وطاولات بلاستيكية للكراء بسومة مابين 05 دراهم للكرسي الواحد و10دراهم للطاولة، يجتمع حولها أطفال ونساء وشباب يمارسون رياضة الجري ولعب كرة القدم، ينتظرون وقت رفع آذان صلاة المغرب لتناول وجبة الإفطار وسط الرمال الذهبية.

ويكتسي الإفطار على جنبات البحر في مدينة السعيدية طعما خاصا بين الاستمتاع بأمواج البحر وتأمل غروب الشمس بما تحمله من ألوان مختلفة.

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