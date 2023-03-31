فاس.. إيقاف تلميذ عرض زميله للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض

هبة بريس _ فاس

تمكنت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة 31 مارس الجاري، من توقيف تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وقد جرى توقيف القاصر المشتبه فيه على خلفية إقدامه على تعريض زميله في الدراسة، البالغ من العمر 19 سنة، لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض، على مقربة من المؤسسة التعليمية الثانوية التي يدرسان فيها بمنطقة “عرصة الزيتون” بفاس، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع منشورات تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصر المشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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