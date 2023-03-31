اللجنة التأديبية تصدر جُملة من الغرامات في حق أندية
أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم قرارات عقابية في حق اندية ولاعبين في البطولة الاحترافية، والتي جاءت على الشكل التالي:
– بالنسبة للجولة 19:
مقابلة النهضة الرياضية البركانية ونادي الوداد الرياضي
– تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 انذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 انذارات ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
– بالنسبة للجولة 20
مقابلة نادي الوداد الرياضي ضد الاتحاد الرياضي لطنجة
– تغريم الاتحاد الرياضي لطنجة مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20.000 درهم بسبب استعمال جماهيره للافتات (banderoles) تحمل شعارات غير رياضية ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105من قانون الانضباط.
مقابلة الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير والرجاء الرياضي
– تغريم الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 انذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 انذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– توقيف جمال حركاس، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة وتغريمه مبلغ 3000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
مقابلة المغرب أتليتك تطوان و النهضة الرياضية البركانية
– تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 50.000 درهم ، بسبب اقتحام جماهيره أرضية الملعب مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
-تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 50.000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة و أضرار مادية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
مقابلة المغرب الرياضي الفاسي و الدفاع الحسني الجديدي
– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم بسبب استعمال جماهيره للافتات(banderoles) تحمل شعارات غير رياضية ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105من قانون الانضباط؛
– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 50.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
مقابلة شباب المحمدية و الاتحاد الرياضي تواركة:
– تغريم شباب المحمدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم شباب المحمدية مبلغ 5000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
مقابلة الشباب الرياضي السوالم ونادي مولودية وجدة:
– تغريم الشباب الرياضي السوالم مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.