اللجنة التأديبية تصدر جُملة من الغرامات في حق أندية

هبة بريس _ رياضة

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم قرارات عقابية في حق اندية ولاعبين في البطولة الاحترافية، والتي جاءت على الشكل التالي:

– بالنسبة للجولة 19:

مقابلة النهضة الرياضية البركانية ونادي الوداد الرياضي

– تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 انذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 انذارات ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

– بالنسبة للجولة 20

مقابلة نادي الوداد الرياضي ضد الاتحاد الرياضي لطنجة

– تغريم الاتحاد الرياضي لطنجة مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20.000 درهم بسبب استعمال جماهيره للافتات (banderoles) تحمل شعارات غير رياضية ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105من قانون الانضباط.

مقابلة الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير والرجاء الرياضي

– تغريم الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 انذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 انذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛

– توقيف جمال حركاس، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة وتغريمه مبلغ 3000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

مقابلة المغرب أتليتك تطوان و النهضة الرياضية البركانية

– تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 50.000 درهم ، بسبب اقتحام جماهيره أرضية الملعب مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛

– تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

-تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 50.000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة و أضرار مادية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

مقابلة المغرب الرياضي الفاسي و الدفاع الحسني الجديدي

– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم بسبب استعمال جماهيره للافتات(banderoles) تحمل شعارات غير رياضية ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105من قانون الانضباط؛

– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 50.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

مقابلة شباب المحمدية و الاتحاد الرياضي تواركة:

– تغريم شباب المحمدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

– تغريم شباب المحمدية مبلغ 5000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

مقابلة الشباب الرياضي السوالم ونادي مولودية وجدة:

– تغريم الشباب الرياضي السوالم مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

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