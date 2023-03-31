احتفاء بالسياحيين المساهمين في ترويج المحتوى الرقمي بمراكش

2023-03-31 / 22:48
0
محسن الراضي : هبة بريس

ينظم المجلس الجهوي للسياحة مراكش آسفي بالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، النسخة الأولى من جائزة Visit Marrakech Trophy، وذلك مساء الجمعة 7 أبريل القادم.

تهدف التظاهرة إلى الاحتفاء بالنساء والرجال الذين حملوا رغبة في الترويج لجهة مراكش بالتزام، حيث هم صناع المحتوى من الفاعلين السياحيين، الذين يساهمون في نشر صورة جذابة للوجهة تتماشى والرهانات المشتركة: كالترويج الرقمي، الاستدامة والإبداع.

إن مهنيو الصناعة السياحية يواصلون مهامهم، كل في تخصصه، في تطوير أفكار جديدة مبتكرة يتم تداولها على الشبكات الرقمية والتي تمثل أساس الترويج لوجهة مراكش آسفي، مما جعل مراكش لا تغيب عن التصنيفات الدولية كوجهة مطلوبة عالميا.

هذا ويعد حفل Visit Marrakech Trophy تكريمًا أولاً لهؤلاء الفاعلين الذين يستمرون في الابتكار لتحسين سمعة الجهة على الويب، الترويج، وجودة التجربة السياحية لزوار مراكش والجهة.

ومن الواضح أن الرقمنة قد غيرت بشكل كبير الطريقة التي يبحث بها المسافرون عن رحلاتهم ويخططون لها ويحجزونها.

كما أصبح عنصرًا أساسيًا لتحسين الرؤية السياحية، مما يتيح لوجهة مراكش والشركات السياحية تقديم تجربة سفر في مستوى تطلعات الزوار.

ويشدد في هذه المناسبة حميد بن طاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة في مراكش والجهة، على أن “مراكش غنية برأسمالها البشري الذي يمثل أقوى ميزاتها.

حفل توزيع جوائز “Visit Marrakech Trophy” هو تكريم لمهنيي صناعة السياحة؛ النساء والرجال الذين يعملون بلا كلل لجعل مراكش تتألق أكثر في أعين العالم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإفطار بالشاطئ …قبلة مفضلة للعائلات في رمضان بالسعيدية

الإفطار بالشاطئ …قبلة مفضلة للعائلات في رمضان بالسعيدية

2023-04-01 / 00:47
Photo of فاس.. إيقاف تلميذ عرض زميله للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض

فاس.. إيقاف تلميذ عرض زميله للضرب والجرح باستعمال السلاح…

2023-03-31 / 23:43
Photo of أكادير : 3 سنوات سجنا نافذا في حق “مدير جهوي للصحة”

أكادير : 3 سنوات سجنا نافذا في حق “مدير…

2023-03-31 / 22:29
Photo of جهة الشرق.. 100 ألف أسرة تستفيد من عملية الدعم الغذائي

جهة الشرق.. 100 ألف أسرة تستفيد من عملية الدعم…

2023-03-31 / 19:49
Photo of اتفاقية إطار بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد

اتفاقية إطار بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد

2023-03-31 / 18:22
Photo of مطالب بالكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة الزراعية

مطالب بالكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة الزراعية

2023-03-31 / 17:04
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 57 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 57 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-03-31 / 16:18
Photo of وفرة المنتوج وغلاء الأسعار ومواطنون يطالبون بتكثيف لجان المراقبة

وفرة المنتوج وغلاء الأسعار ومواطنون يطالبون بتكثيف لجان المراقبة

2023-03-31 / 16:08
Photo of المغرب يشارك في معرض ثقافي عربي ببكين

المغرب يشارك في معرض ثقافي عربي ببكين

2023-03-31 / 14:23
Photo of المواد الغذائية.. تعبئة متواصلة للجنة الوزارية لتنفيذ التدابير الرامية إلى التحكم في ارتفاع الأسعار

المواد الغذائية.. تعبئة متواصلة للجنة الوزارية لتنفيذ التدابير الرامية…

2023-03-31 / 13:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق