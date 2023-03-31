احتفاء بالسياحيين المساهمين في ترويج المحتوى الرقمي بمراكش

محسن الراضي : هبة بريس

ينظم المجلس الجهوي للسياحة مراكش آسفي بالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، النسخة الأولى من جائزة Visit Marrakech Trophy، وذلك مساء الجمعة 7 أبريل القادم.

تهدف التظاهرة إلى الاحتفاء بالنساء والرجال الذين حملوا رغبة في الترويج لجهة مراكش بالتزام، حيث هم صناع المحتوى من الفاعلين السياحيين، الذين يساهمون في نشر صورة جذابة للوجهة تتماشى والرهانات المشتركة: كالترويج الرقمي، الاستدامة والإبداع.

إن مهنيو الصناعة السياحية يواصلون مهامهم، كل في تخصصه، في تطوير أفكار جديدة مبتكرة يتم تداولها على الشبكات الرقمية والتي تمثل أساس الترويج لوجهة مراكش آسفي، مما جعل مراكش لا تغيب عن التصنيفات الدولية كوجهة مطلوبة عالميا.

هذا ويعد حفل Visit Marrakech Trophy تكريمًا أولاً لهؤلاء الفاعلين الذين يستمرون في الابتكار لتحسين سمعة الجهة على الويب، الترويج، وجودة التجربة السياحية لزوار مراكش والجهة.

ومن الواضح أن الرقمنة قد غيرت بشكل كبير الطريقة التي يبحث بها المسافرون عن رحلاتهم ويخططون لها ويحجزونها.

كما أصبح عنصرًا أساسيًا لتحسين الرؤية السياحية، مما يتيح لوجهة مراكش والشركات السياحية تقديم تجربة سفر في مستوى تطلعات الزوار.

ويشدد في هذه المناسبة حميد بن طاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة في مراكش والجهة، على أن “مراكش غنية برأسمالها البشري الذي يمثل أقوى ميزاتها.

حفل توزيع جوائز “Visit Marrakech Trophy” هو تكريم لمهنيي صناعة السياحة؛ النساء والرجال الذين يعملون بلا كلل لجعل مراكش تتألق أكثر في أعين العالم.

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