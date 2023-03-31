رغم فوزه …“الزمالك “يودع دوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

حقّق الزمالك المصري الجمعة فوزًا معنويًا على ضيفه المريخ السوداني (4-3) في المرحلة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الزمالك بهدفين سريعين سجلهما كل من اللاعبين مصطفى شلبي، وناصر منسي في الدقيقتين (1 و3) على الترتيب.

ورد الضيوف بثلاثة أهداف متتالية بواسطة كل من اللاعبين، رمضان عجب، والجزولي نوح، وباولو سيرجو لويز في الدقائق (7، 48، 56) على الترتيب.

ولكن ناصر منسي عاد وأدرك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 64، ومن ثم اقتنص هدف الفوز الرابع لفريقه في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي، ليوقع على الهدف الشخصي الثالث له “هاتريك

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