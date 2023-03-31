لبؤات الأطلس” يخضن مباراتين وديتين أمام التشيك ورومانيا
يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يومي 6 و11 أبريل، مباراتين وديتين أمام منتخبي التشيك ورومانيا على التوالي. ولهذا الغرض، وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية الدعوة إلى 25 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من :
1- خديجة الرميشي .. الجيش الملكي 2- أسية زهير .. شباب المحمدية
3- إيناس أرويسا .. كان الفرنسي
4- مريم عتيق .. اتحاد فيرا الإسباني 5- زينب رضواني .. الجيش الملكي
6- غزلان شاهيري .. الجيش الملكي 7- نسرين الشاد .. ليل الفرنسي
8- صباح الصغير .. نابولي الإيطالي 9- ياسمين مرابط .. ليفانتي الإسباني
10- فاطمة الزهرة ضهموس .. الجيش الملكي 11- رقية مزراوي .. شارلوروا البلجيكي
12- نهيلة بنزينة .. الجيش الملكي 13- ألودي نهلة النقاش .. سيرفيت جنيف السويسري
14- سلمى أماني .. ميتز الفرنسي 15- غزلان شباك .. الجيش الملكي
16- ابتسام بوحراث .. ميشلين البلجيكي 17- كوثر أيت عمر .. فورتينا سيطارد الهولندي
18- سهام بوخامي .. الجيش الملكي
19- روزيلا أيان .. توتنهام الإنجليزي 20- فاطمة تكناوت .. الجيش الملكي
21- سكينة وزراوي ديكي .. بروج البلجيكي 22- أنيسة بلقاسمي .. أورليانس الفرنسي
23- صفية بوفتيني .. نهضة بركان 24- ياسيمن زهير .. سانت إتيان الفرنسي
25- إيمان سعود .. سيرفت جنيف السويسري