الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2023-03-31 / 18:00
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هبة بريس _ الرباط

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الجمعة 09 رمضان الأبرك 1444 هـ موافق 31 مارس 2023 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقى هذا الدرس، بين يدي جلالته أعزه الله، الأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم، رئيس جمعية علماء سيريلانكا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “كيف نكون أمة مثالية في ضوء الكتاب والسنة”، انطلاقا من الحديث الشريف: “الناس معادن كمعادن الفضة والذهب فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا”.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

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