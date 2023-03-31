من جديد..جليلة تثير الجدل بحديثها عن علاقتها بتامر حسني

2023-03-31 / 17:52
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نجلاء مزيان_ هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية جليلة الجدل مجددا حول علاقتها بالفنان المصري تامر حسني، بعد كشفها تفاصيل جديدة خلال ظهورها الإعلامي الأخير.

جليلة، التي حلَّت ضيفة على برنامج “المزح نصو جد” مع الإعلامي هشام حداد، سئلت عن علاقتها بالفنان المصري تامر حسني، وحول ما إذا كانت ما زالت قصة حبهما مستمرة؟ لتؤكد أن لا شيء يجمعهما بالوقت الراهن، معلقة: “الله يسعده ويبعده”.

وحول ما إذا كانت على علاقة بتامر خلال زواجه بالفنانة بسمة بوسيل، أكّدت جليلة أنهما كانا يتواعدان، نافية شائعة زواجهما سرّا.

وتعليقا على وصفها من طرف هشام حداد بـ”خرابة البيوت”؛ لأنها كانت على علاقة بتامر خلال فترة زواجه، أوضحت جليلة أنها كانت في تلك الفترة شابة صغيرة، مؤكدة أنها لن تقدم مجددا على هذا الفعل لأنها أضحت لا تفضل الرجال المتزوجين.

وعن سبب ابتعادها عن الغناء، كشفت أن علاقتها بأحد المشاهير كانت السبب، في إشارة منها إلى أن الشخص المشهور هو “تامر حسني” وهو من منعها عن الغناء.

على صعيد آخر، شددت جليلة على أن مواطنها الفنان سعد لمجرد ما زال صديقها رغم إدانته بتهمة الاغتصاب، موضحة أنه لا يوجد أي دليل قاطع يؤكد اعتداءه جنسيا على الشابة الفرنسية لورا، قائلة: “الله يفك أسره”.

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