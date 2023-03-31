مطالب بالكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة الزراعية

هبة بريس _ الرباط

طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة خلال سبعينيات القرن الماضي في إطار سياسة الإصلاح الزراعي بجماعة أربعاء عياشة بإقليم العرائش.

جاء ذلك في سؤال وجهه بووانو لكل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك نظرا لعدم تمكن مجموعة من المستفيدين من أملاك الدولة (الأراضي المنعزلة) بجماعة أربعاء عياشة التابعة بإقليم العرائش من تسوية الوضعية القانونية لتملكهم الأراضي الممنوحة لهم استنادا إلى التشريعات ذات الصلة وأسوة بنظرائهم في باقي مناطق المغرب.

وتساءل بووانو في أسئلته الثلاثة الموجهة للقطاعات الحكومية المعنية، عن التدابير والإجراءات المتخذة لتسوية وضعية هذه العقارات، ونقل ملكيتها إلى المستفيدين منها بالجماعة السالفة الذكر، تطبيقا للقانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أرض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

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