بينهم عربيين … قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم
في ما يلي قائمة أفضل 10 هدافين على صعيد المنتخبات العالمية، بينهم لاعبان عربيان:
1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 122 هدفا خلال 198 مباراة
2- الإيراني علي دائي – 109 أهداف خلال 149 مباراة
3- الأرجنتيني ليونيل ميسي – 102 هدفان خلال 174 مباراة
4- الماليزي مختار داهيري – 89 هدفا خلال 142 مباراة
5- الهنغاري فيرينتس بوشكاش – 84 هدفا خلال 89 مباراة
6- الهندي سونيل شيتري – 84 هدفا خلال 129 مباراة
7- الإماراتي علي مبخوت – 80 هدفا خلال 107 مباريات
8- الزامبي جودفري تشيتالو – 79 هدفا خلال 111 مباراة
9- العراقي حسين سعيد – 78 هدفا خلال 137 مباراة
5- البرازيلي بيليه – 77 هدفا خلال 91 مباراة.
في ما يلي قائمة أفضل هدافي كرة القدم على مر العصور:
1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – (832 هدفا)
2- النمساوي جوزيف بيكان – (805 أهداف)
3- الأرجنتيني ليونيل ميسي – (803 أهداف)
4- البرازيلي روماريو – (772 هدفا)
5- البرازيلي بيليه – (767 هدفا)
6- الهنغاري فيرينتس بوشكاش – (746 هدفا)
7- الألماني غيرد مولر – (735 هدفا).
8- النمساوي فيرينتس دياك – (576 هدفا)
9- الألماني أوفه زيلر – (575 هدفا)
10- البرازيلي توليو مارافيليا – (575 هدفا).