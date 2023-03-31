بينهم عربيين … قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم

هبة بريس _ رياضة

في ما يلي قائمة أفضل 10 هدافين على صعيد المنتخبات العالمية، بينهم لاعبان عربيان:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 122 هدفا خلال 198 مباراة

2- الإيراني علي دائي – 109 أهداف خلال 149 مباراة

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي – 102 هدفان خلال 174 مباراة

4- الماليزي مختار داهيري – 89 هدفا خلال 142 مباراة

5- الهنغاري فيرينتس بوشكاش – 84 هدفا خلال 89 مباراة

6- الهندي سونيل شيتري – 84 هدفا خلال 129 مباراة

7- الإماراتي علي مبخوت – 80 هدفا خلال 107 مباريات

8- الزامبي جودفري تشيتالو – 79 هدفا خلال 111 مباراة

9- العراقي حسين سعيد – 78 هدفا خلال 137 مباراة

5- البرازيلي بيليه – 77 هدفا خلال 91 مباراة.

في ما يلي قائمة أفضل هدافي كرة القدم على مر العصور:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – (832 هدفا)

2- النمساوي جوزيف بيكان – (805 أهداف)

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي – (803 أهداف)

4- البرازيلي روماريو – (772 هدفا)

5- البرازيلي بيليه – (767 هدفا)

6- الهنغاري فيرينتس بوشكاش – (746 هدفا)

7- الألماني غيرد مولر – (735 هدفا).

8- النمساوي فيرينتس دياك – (576 هدفا)

9- الألماني أوفه زيلر – (575 هدفا)

10- البرازيلي توليو مارافيليا – (575 هدفا).

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8