بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة.. سيدة تحصل على رخصة سياقة

2023-03-31 / 15:40
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هبة بريس - وكالات

أنفقت سيدة من كوريا الجنوبية أكثر من 12ألف دولار على رخصة قيادتها ونجحت أخيرا في محاولتها رقم 960.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن “شا سا سون” استحوذت على اهتمام عالمي في عام 2005 بسبب إصرارها على الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة.

وأضافت الصحيفة أن السيدة أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005، ولكن بعد أن لم تنجح، حاولت مرة أخرى في اليوم التالي.

وأصبحت السيدة سا سون كررت الاختبار كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات.

ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا. بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي، والذي اجتازته بنجاح بعد مرور 100 محاولة.

ذكرت الصحيفة أن سا سون دفعت نحو 13.5 ألف دولار للحصول على الرخصة.

لم تتخل المرأة عن هدفها وقالت إنها بحاجة لتعلم القيادة من أجل مشروع بيع الخضار.

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