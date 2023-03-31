محامي ترامب: القضاء وافق على عدم تكبيل ترامب أثناء توجيه التهم إليه

هبة بريس - وكالات

أفاد محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن القضاء في منهاتن وافق على عدم “تكبيل” ترامب أثناء توجيه التهم إليه يوم الثلاثاء المقبل”.

ويمثل دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقالت محامية ترامب لوكالة فرانس برس، يوم الجمعة، إنّ الرئيس الأميركي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة، الثلاثاء، بعدما وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس، في بيان، أنه “نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء”، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

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