دونالد ترامب

محامي ترامب: القضاء وافق على عدم تكبيل ترامب أثناء توجيه التهم إليه

2023-03-31 / 15:25
0
هبة بريس - وكالات

أفاد محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن القضاء في منهاتن وافق على عدم “تكبيل” ترامب أثناء توجيه التهم إليه يوم الثلاثاء المقبل”.

ويمثل دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقالت محامية ترامب لوكالة فرانس برس، يوم الجمعة، إنّ الرئيس الأميركي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة، الثلاثاء، بعدما وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس، في بيان، أنه “نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء”، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابات في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بقلعة السراغنة

إصابات في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بقلعة السراغنة

2023-03-30 / 13:59
Photo of إيطاليا : رصاصة في الرأس تن–هي حياة مغربية في ظروف غامضة

إيطاليا : رصاصة في الرأس تن–هي حياة مغربية في…

2023-03-29 / 20:41
Photo of الخميسات .. مص..رع 5 أشخاص وإصابة 27 في حادثة سير

الخميسات .. مص..رع 5 أشخاص وإصابة 27 في حادثة…

2023-03-29 / 20:03
Photo of حريق يأتي على مستودع شركة لتصنيع السيارات بالقنيطرة.. السلطات تحصي الخسائر

حريق يأتي على مستودع شركة لتصنيع السيارات بالقنيطرة.. السلطات…

2023-03-28 / 09:28
Photo of مص..رع 20 معتمرا وإصابة 29 إثر حادث مروري في السعودية

مص..رع 20 معتمرا وإصابة 29 إثر حادث مروري في…

2023-03-27 / 21:19
Photo of شخص يضرم النار في نفسه أمام مقر وزاري في الرباط

شخص يضرم النار في نفسه أمام مقر وزاري في…

2023-03-27 / 12:06
Photo of الحسيمة ..أم لثلاثة أطفال تضــ..ـع حـ..ـدا لحياتها شنــ..ـقا

الحسيمة ..أم لثلاثة أطفال تضــ..ـع حـ..ـدا لحياتها شنــ..ـقا

2023-03-26 / 17:04
Photo of القفز من سطح مقر أمني يق-تل شخصا بالصويرة

القفز من سطح مقر أمني يق-تل شخصا بالصويرة

2023-03-25 / 21:13
Photo of فاجعة تهز ليساسفة.. انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة 4 أشخاص

فاجعة تهز ليساسفة.. انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة…

2023-03-24 / 09:20
Photo of ايطاليا …غ–رق طفل مغربي لا يتجاوز سنه 4 سنوات بقناة مائية

ايطاليا …غ–رق طفل مغربي لا يتجاوز سنه 4 سنوات…

2023-03-23 / 19:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق