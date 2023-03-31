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المغرب يشارك في معرض ثقافي عربي ببكين

2023-03-31 / 14:23
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هبة بريس

افتتح اليوم الجمعة ببكين معرض ثقافي عربي، بمشاركة متميزة للمغرب.

ويروم هذا الحدث المنظم بمناسبة الذكرى الـ 78 لتأسيس جامعة الدول العربية، والذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات بين الصين والمنظمة العربية، تعزيز التبادلات الثقافية والانسانية بين الصين والمنطقة العربية.

وقال منظمو الحدث خلال حفل أقيم في متحف جينتاى للفنون ببكين، إنه يعكس تصميم الدول العربية على تعزيز هذه العلاقات وإطلاع الجمهور الصيني على ثراء وتنوع الثقافة العربية.

ويأخذ الرواق المغربي الذي أعدته السفارة المغربية بهذه المناسبة، الزائرين في سفر عبر التراث الحضاري للمملكة، مع مجموعة متنوعة من منتجات الصناعة التقليدية، من الفخار، لفن الطرز، مرورا بالخياطة التقليدية، للأواني الفضية والنحاسية، والمنتجات الجلدية، والنسيج.

كما تم عرض نماذج من المنتجات المجالية، والأطباق الأصيلة لفن الطبخ المغربي، فضلا عن مجموعة مختارة من الصور التي تؤرخ لعلاقات الصداقة والتعاون التي جمعت على الدوام بين المغرب والصين.

ويسلط الرواق المغربي أيضا الضوء على أداء المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مونديال 2022 بقطر، مع صور لأسود الأطلس، كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهاية المونديال.

وسيتميز المعرض، بعرض فيلمين مؤسساتيين، يبرزان الإنجازات الاقتصادية للمغرب، والخطوات التي اتخذتها المملكة لتطوير البنى التحتية عبر التراب الوطني.

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